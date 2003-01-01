РЕКЛАМА
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
Кинотетрис
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Тема недели
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Новости

На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

08:41

Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

08:20

В Карелии может появится памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому

08:02

Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

07:40

Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

07:18

Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

07:00

Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15

В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

20:45

Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

20:04

В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

19:30

На севере до минус 12: прогноз погоды в Карелии на 17 ноября

18:00

Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

17:23

Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10
Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления
Сегодня 08:20 Политика
В Госдуму внесен проект, предусматривающий существенное повышение штрафов по трем десяткам статей Уголовного кодекса, связанных с предпринимательской деятельностью.

Речь идет о таких составах, как уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство и незаконное предпринимательство.

Как пишет «Коммерсант», инициатива, разработанная Минюстом, объясняется многолетним отсутствием индексации сумм наказаний. Как отмечается в материалах к проекту, штрафы потеряли «карательный эффект» и на практике суды уже все чаще назначают их по верхнему порогу. Повышение также следует за недавним увеличением порогов для квалификации преступлений как крупных и особо крупных.

Рост планируется значительный: так, максимум штрафа за незаконное предпринимательство предлагается поднять с 300 тыс. до 1,5 млн рублей, за нарушение авторских прав — с 200 тыс. до 1 млн рублей, за подделку денег — с 1 млн до 5 млн рублей. За уклонение от уплаты налогов нижний предел штрафа может вырасти с 100-300 тыс. до 0,5–1 млн рублей. Пересматриваются не только верхние пределы, но и минимальные размеры штрафов.

Ранее в сюжете:  в России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ. 

 

