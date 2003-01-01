Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

В Госдуму внесен проект, предусматривающий существенное повышение штрафов по трем десяткам статей Уголовного кодекса, связанных с предпринимательской деятельностью.

Речь идет о таких составах, как уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство и незаконное предпринимательство.

Как пишет «Коммерсант», инициатива, разработанная Минюстом, объясняется многолетним отсутствием индексации сумм наказаний. Как отмечается в материалах к проекту, штрафы потеряли «карательный эффект» и на практике суды уже все чаще назначают их по верхнему порогу. Повышение также следует за недавним увеличением порогов для квалификации преступлений как крупных и особо крупных.

Рост планируется значительный: так, максимум штрафа за незаконное предпринимательство предлагается поднять с 300 тыс. до 1,5 млн рублей, за нарушение авторских прав — с 200 тыс. до 1 млн рублей, за подделку денег — с 1 млн до 5 млн рублей. За уклонение от уплаты налогов нижний предел штрафа может вырасти с 100-300 тыс. до 0,5–1 млн рублей. Пересматриваются не только верхние пределы, но и минимальные размеры штрафов.

Ранее в сюжете: в России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ.