Правительство против надписи на бутылках «Алкоголь Вам враг»  

Правительство подготовило негативный отзыв на предложение размещать на бутылках с алкоголем дополнительное предупреждение: «Алкоголь Вам враг!».

Как сообщает РБК, речь идет о поправках в ст. 11 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», подготовленных группой депутатов и сенаторов.

Предупреждение о вреде алкоголя, а также описание групп лиц, которым потребление спиртного противопоказано, предлагается наносить максимально крупным шрифтом и выделять, помещая в красную рамку.

Ранее о поддержке инициативы заявлял Минздрав, но правительство выступило против.

В отзыве указано, что нанесение надписи о вреде алкоголя уже предусмотрено техническим регламентом Евразийского экономического союза, поэтому «установление предлагаемых требований в национальном законодательстве является нецелесообразным», говорится в отзыве. Также в нем указано, что в проекте отсутствует анализ «социально-экономических эффектов от введения нового дизайна упаковки».