Правительство расширит список профессий, дающих право на отсрочку от армии

Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Сейчас право на отсрочку от призыва дает работа в полиции, МЧС, ФСБ и таможне. Отсрочка также предоставляется депутатам различных уровней.