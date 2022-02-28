Правительство расширит список профессий, дающих право на отсрочку от армии

Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Сейчас право на отсрочку от призыва дает работа в полиции, МЧС, ФСБ и таможне. Отсрочка также предоставляется депутатам различных уровней.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание