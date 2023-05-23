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Правительство РФ не поддержало уголовную ответственность за дипфейки

Новости. Общество
22:00, 04 Июня 2023
фото: © vk.com

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Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за дипфейки, пишет lenta.ru.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении уголовной ответственности за распространение дипфейков, сообщает Лента. ру.

В кабмине посчитали, что создание дипфейков без цели их распространения «не обладает достаточной степенью общественной опасности». 

Там также напомнили, что если дипфейки содержат персональные данные человека, которые были распространены незаконно, то это будет попадать под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», поэтому отдельная статья не нужна. А используемые в проекте формулировки «создание сведений о частной жизни лица» и «технология обработки контента» не определены, неясны и двусмысленны, добавили в кабмине.

Отметим, дипфейк — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. В подавляющем большинстве случаев для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети.

В федеральном издании напомнили, что в прошлом году ректор Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА Станислав Кудж посчитал, что дипфейки представляют собой быстрорастущую проблему, и без должного контроля они могут нанести серьезный урон не только отдельным гражданам, но и быть опасными для национальной безопасности.

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