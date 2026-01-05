Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

Власти намерены расширять возможности для удалённой работы граждан старшего поколения, реализуя стратегию действий до 2036 года, утверждённую правительством РФ.
«ТАСС» изучило план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года и выявило основные его направления:
— Развитие удалённой занятости: региональным властям поручено реализовать тематические проекты и мероприятия, которые позволят пенсионерам активнее работать в дистанционном формате;
— Профессиональное обучение: для людей старше 50 лет и предпенсионного возраста планируется организовать дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой;
— Комплексные меры: работа по стратегии также включает укрепление уважительного отношения к людям старшего поколения, охрану здоровья, повышение доступности медицины и, организацию условий для роста личностного потенциала, улучшение финансового обеспечения и создание комфортной инфраструктуры для жизни пожилых людей.
Как отмечается в пресс-релизе, цель стратегии — обеспечить устойчивое повышение продолжительности и качества жизни, а также способствовать активному долголетию граждан старшего возраста.
Ранее сообщалось, что двойной рост пенсий ждёт россиян в 2026 году.