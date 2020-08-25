Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В тихом центре Петрозаводска начали строить дом в скандинавском стиле (ВИДЕО)
25.08.2020 14:45
Подготовка детей к школе - обязанность родителей, поэтому им не нужна помощь, заявили в СовФеде 10
25.08.2020 16:30
В 2019 году Карелия не освоила почти миллиард рублей, выделенных на нацпроекты 27
25.08.2020 15:55
Личинки усача перекрыли поставку леса из Карелии
25.08.2020 18:20
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение 1
Сегодня 07:40

Правительство РФ помогло Карелии исполнить обязательства по софинансированию ФЦП развития республики

Новости. Экономика
10:15, 26 Августа 2020
фото: © Александр Астафьев/ТАСС
Загрузка...

Федеральный центр выделил на эти цели 523 миллиона рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства страны 523 миллионов рублей для предоставления субсидий бюджету Карелии на софинансирование расходных обязательств региона по реализации ряда мероприятий федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Как отметили в российском правительстве, эти субсидии помогут ввести в эксплуатацию 11 объектов. В их числе – здания межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске, библиотека и спортивный стадион в Сегеже, поселковые детские сады и газопроводы.

В свою очередь, в правительстве Карелии добавили, что федеральные средства позволят также реконструировать автовокзалы в Петрозаводске, Пудоже и Пряже. Однако при этом республиканские власти не уточнили, что субсидии выделены Карелии на то, чтобы она могла покрыть свои расходы по софинансированию ФЦП.       

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-26 11:43:51
Сомневаюсь, что эти деньги будут освоены до конца 2020 г.
Off
2020-08-26 11:32:01
Интересно ,сколько карелы "откатывают " центру " ..за эти плюшки ?
кир
2020-08-26 10:25:35
Автономию ликвидировать. Её создали, чтобы подачки получать из Москвы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Аналитика

25.08.2020 15:29
Тема недели
Не к рукам 9
В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей из выделенной на эти цели суммы.
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»