Правительство РФ помогло Карелии исполнить обязательства по софинансированию ФЦП развития республики

Федеральный центр выделил на эти цели 523 миллиона рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства страны 523 миллионов рублей для предоставления субсидий бюджету Карелии на софинансирование расходных обязательств региона по реализации ряда мероприятий федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Как отметили в российском правительстве, эти субсидии помогут ввести в эксплуатацию 11 объектов. В их числе – здания межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске, библиотека и спортивный стадион в Сегеже, поселковые детские сады и газопроводы.

В свою очередь, в правительстве Карелии добавили, что федеральные средства позволят также реконструировать автовокзалы в Петрозаводске, Пудоже и Пряже. Однако при этом республиканские власти не уточнили, что субсидии выделены Карелии на то, чтобы она могла покрыть свои расходы по софинансированию ФЦП.