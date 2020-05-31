Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня

Премьер-министр страны считает, что такая мера позволит поддержать предпринимателей.

Правительство России продлило мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая утром в понедельник на совещании со своими заместителями, это решение коснется всех отраслей, в том числе тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма.

"Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии: горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии также закреплены в документе, – пояснил Мишустин. – Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Такое решение позволит поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит".