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Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня

Новости. Экономика
13:28, 01 Июня 2020
фото: Правительство РФ
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Премьер-министр страны считает, что такая мера позволит поддержать предпринимателей.

Правительство России продлило мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая утром в понедельник на совещании со своими заместителями, это решение коснется всех отраслей, в том числе тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма.

"Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии: горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии также закреплены в документе, – пояснил Мишустин.  – Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Такое решение позволит поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Негодяй
2020-06-01 14:42:10
кир и новый, вы что на самом деле поверили, что проверки приостановлены??? всему верите, что пишут, или только тому что от госорганов? Я вам по очень большому секрету скажу - проверяют.
кир
2020-06-01 15:04:08
Негодяй, обрадовал. Легче стало. Хорошо бы квартирками сдаваемыми заняться. Там совсем оборзели.
кир
2020-06-01 14:21:41
Ничего. Проверим потом. Никуда они не денутся.
Leopol'd
2020-06-01 14:21:22
Дольше нельзя! Иначе станет понятно, что 90% проверяющих не нужны. Проедают больше, чем приносят толку. Только мешают работать и тормозят экономику.
новый
2020-06-01 15:00:17
Leopol'd, там один очень активный просто деревенский мужик хотел поднять экономику с колен. Говорил, что у него компьютер в подвале и все им пользуются, а он не при делах .
новый
2020-06-01 14:01:15
Местечковый трактирщик возрадуется.
Саныч
2020-06-01 14:17:45
нудный, а как же продавец штанов? не теряй связь с реальностью.
Гость
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