Вице-премьер правительства России рассказал о мерах поддержки развития аквакультуры

Меры господдержки помогут значительно увеличить производство аквакультуры, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.
Для стимулирования развития отечественной аквакультуры правительство продолжит предоставлять меры господдержки, в первую очередь, направленные на поэтапное импортозамещение. Реализации новых проектов в этой сфере будет способствовать возмещение части затрат на строительство и модернизацию производственных мощностей, которое действует с 2024 года. С этого года механизм расширен и на предприятия по производству рыбопосадочного материала. Также для развития аквакультуры доступны льготные инвест-кредиты по целому перечню направлений.
Об этом сообщил на главном мероприятии VIII Международного рыбопромышленного форума — пленарной сессии «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства», — заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
Комментируя выступление вице-премьера на пленарной сессии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев отметил, что аквакультура сегодня обладает огромным потенциалом.
— Дмитрий Патрушев подчеркнул, что данный сегмент рыбохозяйственного комплекса за 10 лет удвоил свои показатели. Тем не менее, емкость этого рынка очень значительна как в России, так и во всем мире. Поэтому нам есть куда развиваться и к чему стремиться. К 2030 году в нашей стране ежегодно должны производить не менее 600 тысяч тонн аквакультуры вместо нынешних 400 тысяч тонн. Такой показатель заложен в Стратегии развития рыбопромышленного комплекса. Но я уверен, что показатель должен быть гораздо выше, — сказал сенатор.
Вице-премьер правительства РФ в своем выступлении отметил, что в уязвимой позиции у нас долгие годы оставались рыбные корма. Но с 2022 года их производство увеличилось почти в пять раз. Меняется и ситуация с рыбопосадочным материалом.
— В правительстве России уверены, что благодаря всем предпринимаемым мерам к 2030 году самообеспеченность рыбопосадочным материалом в аквакультуре будет увеличена до 80 процентов, а кормами — до 90 процентов. По моему мнению, эти показатели достижимы, но нам сегодня необходимо обратить пристальное внимание на строительство селекционных центров, чтобы не завозить икру из стран ЕС, США и Сербии. Об этом мы говорили на одной из ключевых площадок форума. Будем просить правительство оказать меры поддержки, направленные на создание селекционных центров, — подытожил Игорь Зубарев.