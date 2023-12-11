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Правительство РФ ради снижения цен обнулит пошлины на поставки импортных яиц

Новости. Экономика
10:54, 13 Декабря 2023
фото: © pvproductions / Freepik

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Правительство страны поддержало временную ликвидацию ввозной таможенной пошлины на куриные яйца в объеме 1,2 млрд штук.

В российском правительстве поддержали инициативу установить с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы, чтобы освободить от таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые в страну в объеме 1,2 млрд штук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Протокол заседания утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что льготу предоставят при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров.

«Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — отметили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, импортные поставки могут идти из дружественных стран. 

Напомним, ранее в стране резко подорожали куриные яйца. Генпрокуратура начала ведомственную проверку. 

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