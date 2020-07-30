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Правительство РФ упростит выдачу субсидий по ЖКХ

Новости. Общество
22:00, 30 Июля 2020
фото: © Александр Петров/ТАСС
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Правительство упростит условия выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это решение необходимо, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам за документами, пишет издание "РИА Новости".

"С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Соответствующее постановление подготовлено", – отметил Мишустин.

Изменения правил ранее подготовило Министерство строительства. В пояснительных актах к постановлению правительства говорится, что всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган.
 
Используя единую систему межведомственного электронного взаимодействия, чиновники будут запрашивать информацию о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности по ЖКХ, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Жилищный кодекс предусматривает, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут получить граждане, чьи расходы по этой статье превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Точные параметры расчета субсидии и оснований для ее получения устанавливаются региональными властями. При этом в действующей редакции кодекса указывается, что субсидии предоставляются гражданам только при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКХ или при заключении соглашения по ее погашению.

Измененные правила вступят в силу одновременно с поправками в Жилищный кодекс.

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