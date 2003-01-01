Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

Кабмин поддержал комплексный план социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Карелии до 2035 года.

Кемско-Беломорская агломерация вошла в число 15-ти арктических опорных населенных пунктов, чьи долгосрочные планы развития были утверждены сегодня, 27 октября, правительством России. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, на их исполнение при формировании федерального бюджета будет предусматриваться не менее 5% от общего объема средств соответствующих государственных программ. Регионы тоже должны учитывать такие расходы при составлении своих финансовых планов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

- Эффективное выполнение таких задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма, - заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны был утвержден правительством еще в ноябре 2023 года. Мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации разработали с учетом мнения местных жителей в прошлом году. В него вошли реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, включая строительство очистных сооружений, ремонт дорог, возведение спортивных объектов, ремонт школ и детских садов.

Одним из ключевых проектов долгосрочного плана социально-экономического развития арктических городов Карелии станет создание беломорского транспортно-логистического центра. Он должен обеспечить выход на Северный морской путь, в Балтийское море и международный транспортный коридор «Север - Юг».

Большую роль в развитии Кеми и Беломорска сыграет и туристическая отрасль. В мастер-план вошли строительство новых гостиниц и акватермального курорта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, отстаивающий мастер-план агломерации, не раз отмечал важность развития Кеми и Беломорска.

- Нам потребуется создать не менее 1 000 рабочих мест, и важно, чтобы население карельской Арктики прирастало. Это наша стратегическая задача! - говорил руководитель республики.

По словам Игоря Зубарева, опубликованное сегодня распоряжение правительства об утверждении долгосрочных планов социально-экономического развития арктических опорных населенных пунктов-агломераций поможет реализовать задуманное.

- Мало прописать мастер-план, необходимо заручиться поддержкой кабмина в финансировании запланированных мероприятий. Ранее правительство пообещало направить городам Дальневосточного федерального округа и опорным населенным пунктам Арктической зоны, включая Кемь и Беломорск, дополнительно 100 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Теперь мы сможем рассчитывать и на средства госпрограмм, нацпроектов, которые будут выделяться непосредственно на реализацию мастер-планов. Без системной поддержки федерального центра Карелии не осуществить масштабные задачи по развитию Арктики, - считает Игорь Зубарев.