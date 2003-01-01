РЕКЛАМА
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30
Житель Беломорска погиб в ходе СВО

19:02

Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

18:43

Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

18:20

В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

17:52

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

17:32

Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

17:16

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

17:01

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12

Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров

19:46

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петрозаводске в понедельник

19:27

В Петрозаводске ищут молодого человека, который подозревается в краже продуктов

18:53

Днем до +9: прогноз погоды в Карелии на 27 октября

17:05

Житель города Сортавала погиб в ходе СВО

16:23

Китайский кроссовер протаранил легковушку на Кукковке в Петрозаводске

15:31

Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги

14:32

«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

13:27

В карельском поселке утром горел автомобиль Volvo

13:00

В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

12:44

Житель Карелии самостоятельно снес собственные незаконные постройки у берега озера

11:11

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

10:26

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

09:00

Участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны»

08:30

Карельские медвежата не хотят уезжать из Тверского центра спасения

08:00

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

00:10
Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации
Сегодня 18:20 Политика
Кабмин поддержал комплексный план социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Карелии до 2035 года.

фото: © Пресс-служба правительства РК

Кемско-Беломорская агломерация вошла в число 15-ти арктических опорных населенных пунктов, чьи долгосрочные планы развития были утверждены сегодня, 27 октября, правительством России. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, на их исполнение при формировании федерального бюджета будет предусматриваться не менее 5% от общего объема средств соответствующих государственных программ. Регионы тоже должны учитывать такие расходы при составлении своих финансовых планов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

- Эффективное выполнение таких задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма, - заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны был утвержден правительством еще в ноябре 2023 года. Мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации разработали с учетом мнения местных жителей в прошлом году.  В него вошли реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, включая строительство очистных сооружений, ремонт дорог, возведение спортивных объектов, ремонт школ и детских садов.

Одним из ключевых проектов долгосрочного плана социально-экономического развития арктических городов Карелии станет создание беломорского транспортно-логистического центра. Он должен обеспечить выход на Северный морской путь, в Балтийское море и международный транспортный коридор «Север - Юг».

Большую роль в развитии Кеми и Беломорска сыграет и туристическая отрасль. В мастер-план вошли строительство новых гостиниц и акватермального курорта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, отстаивающий мастер-план агломерации, не раз отмечал важность развития Кеми и Беломорска.

- Нам потребуется создать не менее 1 000 рабочих мест, и важно, чтобы население карельской Арктики прирастало. Это наша стратегическая задача! - говорил руководитель республики.

По словам Игоря Зубарева, опубликованное сегодня распоряжение правительства об утверждении долгосрочных планов социально-экономического развития арктических опорных населенных пунктов-агломераций поможет реализовать задуманное.

- Мало прописать мастер-план, необходимо заручиться поддержкой кабмина в финансировании запланированных мероприятий. Ранее правительство пообещало направить городам Дальневосточного федерального округа и опорным населенным пунктам Арктической зоны, включая Кемь и Беломорск, дополнительно 100 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Теперь мы сможем рассчитывать и на средства госпрограмм, нацпроектов, которые будут выделяться непосредственно на реализацию мастер-планов.  Без системной поддержки федерального центра Карелии не осуществить масштабные задачи по развитию Арктики, - считает Игорь Зубарев.

