Правительство РФ выделило на поддержку внутренних чартерных авиарейсов 1,2 миллиарда рублей

Федеральные субсидии позволят покрыть половину затрат по пакетным турам внутри страны.

Российские туроператоры получат субсидии из федерального бюджета на выполнение внутренних чартерных авиарейсов. Как сообщили в правительстве РФ, в нынешнем году на эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей.

Впервые практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была опробована в 2021 году. С помощью этих средств они могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь такая мера поддержки станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно.