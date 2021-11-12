Правительство РФ выделит 5 млрд рублей на реконструкцию двух пограничных пунктов пропуска в Карелии

Многосторонние автомобильные пункты пропуска «Вяртсиля» и «Люття» на карельском участке российско-финляндской государственной границы будут реконструированы за счет федерального бюджета.

Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, по инициативе главы республики, правительство Российской Федерации приняло решение о выделении на реконструкцию 5 млрд рублей.

В настоящее время начаты предпроектные изыскания. К лету 2022 года должно быть сформировано техническое задание для разработки проектно-сметной документации.