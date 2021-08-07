Госслужащих и работников социальной сферы обяжут пользоваться российскими сервисами обмена данных.

Правительство России намерено перевести бюджетников на отечественные мессенджеры. Как пишет «Коммерсант», в 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы.

Федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует к декабрю нынешнего года подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи». Однако эксперты считают эту инициативу труднореализуемой, поскольку систему будет трудно масштабировать на крупные и многоуровневые институты с большим количеством участников.