Правительство России поддержит студенческие семьи с детьми новой выплатой

Правительство России в 2026 году добавит единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье.

Выплаты, правда, будут только для 41 региона. Об этом на заседании Совета по демографической политике сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет Коммерсант. Она отметила, что реализовать такую выплату власти могут благодаря принятию закона о статусе студенческой семьи.

Поправки, закрепляющие определение студенческой семьи, осенью внесла в Думу группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой. С учетом поправок таковой будет считаться семья, в которой хотя бы один из супругов, являющийся родителем или усыновителем, обучается в колледже или вузе.

В каких конкретно регионах будут выплачивать 200 тысяч рублей, пока не говорится. Указывается лишь, что речь о регионах с низким уровнем рождаемости.

В феврале Татьяна Голикова сообщала, что в 2024 году рост рождаемости отмечен в 18 регионах, включая те, где ранее фиксировали снижение этого показателя. Госпожа Голикова пояснила, что из негативной динамики вышли регионы Центральной России и Северо-Запада, а именно Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская и Калининградская области. Она сослалась на «предварительные данные» статистики.

Напомним, с 1 сентября 2025 года размер пособий для беременных женщин, обучающихся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях, повысили до регионального прожиточного минимума, сообщили в Госдуме РФ. Отмечается, что средний размер выплаты составит 90 202 рубля. Ранее эта сумма не превышала 23 тысячи рублей.

Ранее в Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности.