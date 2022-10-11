Правительство России продлевает срок действия семейной ипотеки

Программа будет действовать до 1 июля 2024 года, пишет РБК.

Правительство по поручению президента продлевает действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года, пишет РБК. Ее можно будет оформить при рождении ребенка до конца следующего года.



В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей, а общий объем выдачи займов составит, согласно прогнозам, около одного триллиона рублей, считают эксперты издания.



Семейная ипотека появилась в 2018 году. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 года, но затем ее продлили до конца 2023 года.



Семейная ипотека доступна для молодых семей, у которых есть дети, в том числе усыновленные, — главное, чтобы они родились в период действия программы. Эти семьи могут купить жилье, а именно, квартиру в новостройке или строящемся ЖК, частный дом с земельным участком, под 6% годовых, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области — 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.



По оценкам Минфина, к 1 августа 2022 года более 372 тысяч семей, в которых ребенок родился до 31 декабря 2022 года, улучшили жилищные условия или снизили платежную нагрузку с помощью льготного кредита, а общая сумма выданных кредитов составила 1,3 триллиона рублей.