Правительство России проиндексировало федеральные пособия

Размер ежемесячных социальных выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и Героям России вырастет на 11,9%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля размера федеральных социальных пособий и компенсаций. Как сообщили в российском правительстве, среди индексируемых пособий – ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы и Герои России.



Кроме того, индексация коснётся ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 22,9 тысячи рублей. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 524,5 тысячи до 586,9 тысячи рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тысячи до 775,6 тысячи рублей.