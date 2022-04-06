Правительство России решило продлить действие истекших водительских прав

Михаил Мишустин сообщил о продлении действия истекших водительских прав на 3 года.

Как пишет Лента.ру, действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает, продлят на три года. О таком решении заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании с кабмином во вторник, 12 апреля. Его комментарий приводится в Telegram-канале правительства.

Это изменение затронет российские водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, пояснил Мишустин.

Также на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов, указал глава российского правительства.

Премьер добавил, что аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад. По словам Мишустина, все эти меры позволят снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации.