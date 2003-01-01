Правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев

Россия сокращает квоту на временное проживание для иностранцев в 2026 году до 3802 разрешений.

В 2026 году Россия выдаст всего 3802 разрешения на временное проживание иностранным гражданам. Это почти на треть меньше, чем в 2025 году, когда квота составляла 5500 разрешений, о чем рассказали в Миграционной службе МВД России.

Квоты распределяются по регионам страны через межведомственные комиссии при территориальных органах МВД. Основными критериями для получения разрешения являются:

— наличие длительного трудового стажа в регионе;

— собственное жилье;

— обучение в российских вузах;

— востребованная профессия в регионе;

— наличие родственников в России;

— отсутствие судимостей.

Заявления на получение квоты подаются через территориальные органы МВД по месту предполагаемого проживания. Решение по каждой заявке принимается большинством голосов членов комиссии.