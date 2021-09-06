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Правительство России выделило 2 миллиарда рублей на борьбу с ковидом

Новости. Общество
20:30, 07 Сентября 2021
фото: © EPA-EFE / LUCA ZENNARO

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Часть средств пойдет на создание в стране ПЦР-центров.

Правительство России выделило 2 миллиарда рублей на борьбу с распространением ковида и других опасных инфекций. Как пояснили в российском кабмине, часть этих средств пойдет на строительство в стране ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск и Самара. Всего на эти цели будет направлено 223 миллиона рублей.

 

Финансирование также поступит на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов. Кроме того, средства выделены на изучение изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой и на усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

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