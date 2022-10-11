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Правительство России выделило дополнительно 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей

Новости. Общество
22:00, 11 Декабря 2022
фото: © Станислав Красильников/ТАСС

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Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства», - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет.

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