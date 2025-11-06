РЕКЛАМА
Новости

В Петрозаводске водитель электровелосипеда врезался в припаркованную машину

11:43

Олег Романцев, Ринат Дасаев, Валерий Шмаров сыграют в Петрозаводске с болельщиками «Спартака»

11:29

В России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в интернете

11:15

Стали известны подробности ДТП на Древлянском кольце в Петрозаводске

10:47

Житель Карелии получил 13 лет за совращение несовершеннолетней в сети

10:27

Карельская рыболовная компания отсудила у Росрыболовства 40-миллионную компенсацию

10:03

Правительство России выделит средства на реконструкцию Шаваньской плотины Беломорско-Балтийского канала

09:53

Жительница Карелии сообщила в полицию об угоне автомобиля, который сама разбила

09:31

Водитель устроил ДТП на Древлянке в Петрозаводске и скрылся с места аварии

08:59

Пожарный из Карелии Иван Ушаков погиб в ходе СВО

08:39

В Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов

08:17

Четырем карельским спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»

08:00

В Карелии планируют повысить возраст для участия в опросах по проектам благоустройства

07:41

В Карелии вырастет плата за капремонт многоквартирных домов

07:20

Еще одна карельская спортсменка может пропустить Чемпионат Европы из-за отсутствия средств на поездку

06:57

Умер директор карельского выставочного агентства «Еврофорум» Николай Гнётов

06:37

В России может быть введен полный запрет на вейпы

00:11

Все, что случилось сегодня

22:20

Атлантическое тепло сдает позиции: в Карелию идут морозы и снег

21:14

В центре Петрозаводска снесут восемь аварийных домов

20:00

«Штраф до 700 тысяч рублей»: В Госдуме анонсировали новые штрафы за борщевик для владельцев земельных участков

18:43

Две управляющие компании в Петрозаводске плохо подготовили дома к зиме

18:21

Строительство поликлиники на Кукковке в Петрозаводске завершат в этом году

17:56

Комиссия отказала в создании нового рыбоводного участка в Лахденпохском районе

17:46

ФСИН планирует обучать иностранных специалистов в своих вузах

17:24

Дожди и похолодание до 0°С: какая погода ожидается в Карелии 7 ноября

17:01

Предполагаемую квартиру экс-губернатора Карелии продают за 69,9 млн рублей

16:44

В Прионежье простились с погибшим на СВО земляком

16:28

Москвичи выиграли конкурс на расселение аварийных домов по программе КРТ в Петрозаводске

16:12

68 молодых художников Карелии представят свои работы в Петрозаводске

15:48

Александр Овечкин установил новый исторический рекорд

15:32

Родители юных лыжников в Лахденпохье просят не закрывать спортивную школу

15:11

Следующая короткая рабочая неделя в России будет длиннее этой

14:55

«Найдём аргументы»: Элиссан Шандалович подготовит поправку в бюджет на ремонт дороги в Медвежьегорске

14:42

«Черви до 15 метров в длину»: озерная рыба в Карелии может быть опасна для здоровья

14:32

249 пациентов доставила санавиация Карелии с начала года

14:13

Автобус из Медвежьегорска до деревни Сельги запустят по требованию прокуратуры

13:52

Евросоюз планирует приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз

13:37

Карелия выполнила более 93% плана по лесовосстановлению

13:25

Минприроды Карелии прокомментировало разлив нефтепродуктов в Ладожском озере

13:10

Аварийный двухэтажный дом сносят в Петрозаводске

12:50

В Петрозаводске задержали пособников аферистов

12:31

Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

12:20

Подавляющее большинство проверенных производителей БАДов оказались фиктивными

12:15

Пьяного водителя без прав задержали на дороге в Олонецком районе

11:54

В Петрозаводске обновили освещение около Вечного огня

11:38

Олеся Хлопкина назначена исполняющей обязанности главы Суоярвского округа

11:21

Дорожник из Карелии выиграл в лотерею более 25 млн рублей

10:54

В России введут особые сим-карты для детей

10:38

Прибыль карельских предприятий за год снизилась более чем в два раза

10:27

«Грамотная, с доброй душой»: ушла из жизни врач Республиканской психиатрической больницы

10:16

Самая сильная магнитная буря года обрушится на Землю

09:52

Полиция спасла пенсионерку из Медвежьегорска от мошенников

09:32

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших на озере Долгое в Карелии

08:59

Частный дом горел в карельском поселке Пиндуши

08:39

Карелия стала лидером по числу бронирований загородных домов в октябре

08:22

Волки утащили с цепи собаку в Пряжинском районе

08:02

В Карелии упростят порядок избрания сельских старост

07:43

В парке в Приладожье появятся лестницы с перилами

07:22

Стало известно, какой теме посвятят 2026 год в России

07:00

Карелия — в тройке сильнейших на всероссийском турнире по акробатике

06:41

В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах

00:10
Правительство России выделит средства на реконструкцию Шаваньской плотины Беломорско-Балтийского канала
Сегодня 09:53 Экономика
Свыше 370 млн рублей будет выделено на продолжение и завершение строительства нескольких транспортных инфраструктурных объектов в различных регионах. В список попала и плотина ББК, где в 2024 году произошел прорыв дамбы.

фото: © Илья Тимин

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование из резервного фонда правительства позволит до конца 2025 года закончить реконструкцию Волховского шлюза на Волго-Балтийском водном пути в Ленинградской области, а также полностью реконструировать плотину № 23 на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Кроме того, за счёт федеральных средств будет продолжено строительство и реконструкция аэропорта Северный в Грозном. 

Как рассказали в правительстве России, работы ведутся в рамках федеральных проектов «Развитие опорной сети внутренних водных путей» и «Развитие опорной сети аэродромов». Оба этих федпроекта входят в состав нового национального проекта «Эффективная транспортная система». 

Что касается плотины ББК, то это та самая плотина в поселке Шавань, где в августе 2024 года произошел прорыв. Ремонт Шаваньской водосливной плотины №23 в Сегежском округе выполняла компания «Акватик» по госконтракту с ФКУ «Ространсмодернизация». До 2022 года Шаваньская плотина оставалась единственной деревянной плотиной, сохранившейся в России. Она была построена в 1933 году и предназначена для поддержания навигационных уровней между шлюзами №10 и №11 в Воицком бьефе и сброса паводковых вод. В 2021 году, по данным ФБУ «Администрация «Беломорканал», была разработана документация на реконструкцию объекта, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. По итогам аукциона подрядчиком было определено АО «Акватик» (г. Санкт-Петербург). 

В целях реконструкции плотины компания «Акватик» построила временную грунтовую перемычку, которая 17 апреля 2024 года была по акту принята заказчиком работ ФКУ «Ространсмодернизация». 29 июля 2024 года на ББК произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами. В результате серьезно пострадал близлежащий поселок Шавань, погибли 3 человека: 2 жительницы Карелии и экскаваторщик подрядной организации, занимающейся реконструкцией объекта. При прохождении волны произошло полное разрушение трёх домов, частично повреждены пять жилых домов.

Ранее президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК. 

