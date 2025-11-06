Правительство России выделит средства на реконструкцию Шаваньской плотины Беломорско-Балтийского канала

Свыше 370 млн рублей будет выделено на продолжение и завершение строительства нескольких транспортных инфраструктурных объектов в различных регионах. В список попала и плотина ББК, где в 2024 году произошел прорыв дамбы.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование из резервного фонда правительства позволит до конца 2025 года закончить реконструкцию Волховского шлюза на Волго-Балтийском водном пути в Ленинградской области, а также полностью реконструировать плотину № 23 на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Кроме того, за счёт федеральных средств будет продолжено строительство и реконструкция аэропорта Северный в Грозном.
Как рассказали в правительстве России, работы ведутся в рамках федеральных проектов «Развитие опорной сети внутренних водных путей» и «Развитие опорной сети аэродромов». Оба этих федпроекта входят в состав нового национального проекта «Эффективная транспортная система».
Что касается плотины ББК, то это та самая плотина в поселке Шавань, где в августе 2024 года произошел прорыв. Ремонт Шаваньской водосливной плотины №23 в Сегежском округе выполняла компания «Акватик» по госконтракту с ФКУ «Ространсмодернизация». До 2022 года Шаваньская плотина оставалась единственной деревянной плотиной, сохранившейся в России. Она была построена в 1933 году и предназначена для поддержания навигационных уровней между шлюзами №10 и №11 в Воицком бьефе и сброса паводковых вод. В 2021 году, по данным ФБУ «Администрация «Беломорканал», была разработана документация на реконструкцию объекта, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. По итогам аукциона подрядчиком было определено АО «Акватик» (г. Санкт-Петербург).
В целях реконструкции плотины компания «Акватик» построила временную грунтовую перемычку, которая 17 апреля 2024 года была по акту принята заказчиком работ ФКУ «Ространсмодернизация». 29 июля 2024 года на ББК произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами. В результате серьезно пострадал близлежащий поселок Шавань, погибли 3 человека: 2 жительницы Карелии и экскаваторщик подрядной организации, занимающейся реконструкцией объекта. При прохождении волны произошло полное разрушение трёх домов, частично повреждены пять жилых домов.
Ранее президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК.