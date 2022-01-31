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Правительство смягчило условия признания семей малообеспеченными

Новости. Общество
16:39, 01 Февраля 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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С 1 апреля из комплексной оценки нуждаемости семей при назначении детских выплат исключат автомобили и мотоциклы, а также жилье, находящееся в розыске или арестованное.

Изменения правил оценки нуждаемости ранее утвердило правительство.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счёт средств целевых субсидий или грантов.

Еще из учета исключат некоторые виды доходов при расчете среднедушевых доходов семьи: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

Речь идет о правилах, которые применяются при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

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