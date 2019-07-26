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Новости. Общество
20:40, 26 Июля 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Правительство утвердило критерии оценки глав регионов

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Правительство определилось, как оценивать работу губернаторов.

Методики нужны для оценки Кремлем и правительством выполнения губернаторами программы президента Владимира Путина на этот срок – его майского указа и 13 нацпроектов. Всего методики разработаны для 12 показателей, сообщают "Ведомости".

По словам одного из губернаторов, методики согласовывались с регионами.

Руководителей регионов станут оценивать по 12 показателям. Среди них — рост инвестиций, реальная средняя зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, доступность жилья, рост производительности труда.

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