Правительство утвердило нормативы на капремонт и содержание дорог в Карелии

Парфенчиков подписал постановление о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, сообщили в правительстве Карелии.

Документ определяет норматив финансовых затрат на каждую из категорий республиканских дорог. Суммы денежных средств зависят от типа дороги, дорожного покрытия и места расположения.

В частности, норматив затрат на дороги V категории составляет 15 миллионов 116 тысяч рублей на километр, IV категории – 37 миллионов 639 тысяч рублей за километр.

Кроме того, утверждены правила расчета размера ассигнований республиканского бюджета на капремонт и содержание региональных дорог и коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости таких ремонтов.