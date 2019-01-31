Правительство утвердило нормативы на капремонт и содержание дорог в Карелии

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Парфенчиков подписал постановление о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, сообщили в правительстве Карелии.
Документ определяет норматив финансовых затрат на каждую из категорий республиканских дорог. Суммы денежных средств зависят от типа дороги, дорожного покрытия и места расположения.
В частности, норматив затрат на дороги V категории составляет 15 миллионов 116 тысяч рублей на километр, IV категории – 37 миллионов 639 тысяч рублей за километр.
Кроме того, утверждены правила расчета размера ассигнований республиканского бюджета на капремонт и содержание региональных дорог и коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости таких ремонтов.
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