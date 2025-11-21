Правительство утвердило правила регулирования платных мест в вузах

Новые правила регулирования платных мест коснутся 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 - специалитета.

Правительство России утвердило правила, регулирующие предельное количество коммерческих мест в вузах, а также перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, в отношении которых действуют ограничения по приему на платное обучение, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

— В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование коммерческого приема, вошли 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 — специалитета. По остальным специальностям и направлениям подготовки, которые не вошли в перечень, вузы смогут устанавливать объем коммерческого приема самостоятельно, — говорится в сообщении.

В списке, к примеру, «Нефтегазовое дело», «Психология», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Журналистика», «Телевидение», «Филология». Также в перечне «Правоохранительная деятельность», «Стоматология», «Таможенное дело».

В Минобрнауки уточнили, что новые правила утверждаются сроком на год. По итогам анализа приемной кампании 2026 года они могут быть скорректированы.

Кроме того, правительство Российской Федерации утвердило положение о предоставлении образовательного кредита и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка. Цель этих нововведений с 1 декабря 2025 года ориентировать льготное образовательное кредитование на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности для достижения технологического лидерства России. Субсидируемая ставка по образовательному кредиту сохранится на прежнем уровне и составит три процента.

Напомним, до 2025 года вузы самостоятельно определяли, какое количество студентов будет учиться за деньги и по каким специальностям. Методика Минобрнауки предусматривает введение госрегулирования в отношении 40 специальностей, в числе которых юридические и экономические направления, а также архитектура и нефтегазовое дело.

Ранее депутаты раскритиковали вузы за то, что они превращают образование в «доходный бизнес». «Университет не должен быть супермаркетом дипломов», — отметил один из авторов законопроекта. По мнению экспертов, теперь и на платных отделениях появится конкурс абитуриентов, а на некоторых направлениях подготовки платный набор может сильно сократиться. Под контроль попадут и правила выдачи образовательных кредитов. Правительство будет определять условия, размеры, порядок предоставления господдержки, а также перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, для обучения по которым такие кредиты будут выдавать.

Добавим, что в этом году в ПетрГУ на бюджет принимали 1056 человек. Остальные 2294 вакантных места были платные.