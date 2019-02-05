Правительство: В Петрозаводске проведут реконструкцию автовокзала

Правительство Карелии выделило финансирование на разработку проектно-сметной документации для реконструкции автовокзала в Петрозаводске в 2019 году.

Согласно документу, средства выделены, в том числе, на проектирование реконструкции автовокзала Петрозаводска и опорной сети автостанций в районах Карелии.

Проектная документация должна предусматривать расширение второго этажа, где находится зал ожиданий, появление дополнительной надстройки и пристройки для увеличения общей площади помещений.

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