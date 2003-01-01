Правительство России ввело новые меры против кибермошенников

Преступникам грозит административная и уголовная ответственность.
Правительство России подготовило второй пакет мер по борьбе с мошенничеством в интернете. Документ с инициативами опубликован для общественного обсуждения на сайте ведомства.
В пакет вошли меры разных категорий. Среди них — уголовная и административная ответственность за использование искусственного интеллекта при кражах и вымогательствах, самозапрет на звонки из-за границы и обязательная маркировка международных вызовов, ограничение на количество банковских карт — не более 10 на человека.
Также предусматривается внесудебная блокировка фишинговых страниц (сайтов-зеркал) и расширение полномочий операторов связи, которые будут обязаны передавать сведения о мошеннических звонках в систему «Антифрод», предназначенную для оценки подозрительности финансовых транзакций в интернете.
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Григоренко отметил, что регулярное обновление инструментов защиты граждан станет неотъемлемой частью борьбы с кибермошенниками.