Правительство выделило 20 млрд рублей на поддержку предприятий, выпускающих зарубежные аналоги

Выделенные из резервного фонда правительства средства будут направлены Фонду развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд рублей на предоставление займов предприятиям промышленности, которые занимаются продукцией, способной заменить зарубежные аналоги. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства, пишет ТАСС.

"На предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги, будет дополнительно направлено 20 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные из резервного фонда правительства средства будут направлены Фонду развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы.

На заседании кабмина 31 марта Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос о выделении 20 млрд рублей для субсидирования Фонда развития промышленности в целях поддержки импортозамещения. По словам премьера, такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей.