Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

Правительство РФ направит 3 млрд рублей Рослесхозу для компенсации затрат 11 субъектов на борьбу с лесными пожарами. В их числе Республика Карелия.

Соответствующее решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании кабинета министров, сообщает «ТАСС».

Как отметил глава правительства, в 2025 году лесными пожарами в России было охвачено более 4 млн гектаров. В ряде регионов вводился режим чрезвычайной ситуации. Для тушения привлекались дополнительные силы и техника, включая авиацию, всего было задействовано более 2000 человек. Эти меры потребовали значительных дополнительных расходов, в том числе из региональных бюджетов.

Субвенции будут распределены между 11 регионами, наиболее пострадавшими от пожаров. В их числе: Республики Бурятия, Карелия, Коми, Тува, Забайкальский и Красноярский края, Архангельская, Иркутская, Ростовская, Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ.— Правительство и дальше будет содействовать регионам, чтобы своевременно реагировать при возникновении очагов огня и не допускать угрозы жизни и здоровью наших граждан. Главное — это координация, чтобы вовремя включали силы и средства, которые нужны для ликвидации последствий пожаров, — подчеркнул Михаил Мишустин.

