Право на приватность: психологический комфорт повышает работоспособность офиса

Эффективность рабочего коллектива складывается из целого ряда факторов, некоторыми из которых можно и нужно управлять.

Например, доказано, что мощными стимулами являются свет и цвет. Не меньше важны и целостность личного пространства, комфорт рабочего места. Если сотрудники сидят, что называется бок о бок, и расстояние между их рабочими местами меньше 40 см, то они начинают воспринимать друг друга как "угрозу" своему личному пространству. О комфортных рабочих отношениях в таком тесном в прямом смысле этого слова коллективе речи не идет.

Оптимальное расстояние для делового взаимодействия — полтора метра. Если площадь офисного пространства не позволяет рассадить всех на комфортной дистанции, то на помощь в организации личного пространства придут офисные перегородки.

Существуют настольные, напольные передвижные и стационарные, встраиваемые перегородки. Они выполняются из пластика, стекла, металла, композитных материалов. Их можно размещать под разными углами, моделируя пространство по персональному усмотрению. Как отмечают в компании "ФЕЛИКС" (производитель и поставщик офисной мебели), мобильные офисные перегородки стали востребованы благодаря моде на офисы в стиле open space. Невысокие перегородки между рабочими столами с одной стороны не нарушают открытости пространства, а с другой, создают ту самую приватную зону, которая необходима для психологического комфорта.

Перегородки помогают более эффективно планировать открытое пространство, с их помощью отделяется зона руководителя, переговорная, зона отдыха. У "ФЕЛИКС" есть и комбинированные перегородки, где стекло сочетается со шпоном. В этом случае шпонированные панели дают возможность проложить скрытую проводку для установки встроенных светильников, розеток, выключателей. Такие конструкции обеспечивают высокую звукоизоляцию до 40 Дб.

Что касается невысоких перегородок, то они не лишают возможности сотрудников контактировать друг с другом, быстро решая рабочие вопросы. Перегородки можно делать от стола, а можно от пола. Последний вариант предпочтительней, поскольку больше отвечает целям создания личного пространства.

Перегородки могут стать хорошим инструментом в руках дизайнера. Например, на стеклянные перегородки может быть нанесён любой рисунок или логотип компании, перегородки могут быть выполнены в корпоративных цветах.

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