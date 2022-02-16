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Православная молодежь Карелии соберется на творческий вечер «Место встречи изменить нельзя»

Новости. Общество
14:11, 17 Февраля 2022
фото: https://vk.com/pravmk

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Гостям вечера обещана красная ковровая дорожка.

Православная молодежь Карелии соберется 20 февраля в Петрозаводске на творческий киновечер под названием «Место встречи изменить нельзя». Вечер пройдет в старинном здании на улице Правды, где прежде располагалось епархиальное управление.

Как говорится в паблике «Православная молодежь Карелии» в социальной сети «ВКонтакте», гостей вечера ждут песни из различных фильмов, веселые задания про отечественный и не только кинематограф и даже «возможность пройти по красной ковровой дорожке». От желающих принять участие требуется только «хорошее настроение, сменная обувь и вкусности к чаю».

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Комментарии

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Матти весельчак
2022-02-17 14:25:56
Дорожку им до театра надо расстелить, чтоббы яму вместе с костей обратно закопали.
кир
2022-02-17 14:43:11
Матти весельчак, так точно.
Гость
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