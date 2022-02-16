Православная молодежь Карелии соберется на творческий вечер «Место встречи изменить нельзя»

Гостям вечера обещана красная ковровая дорожка.

Православная молодежь Карелии соберется 20 февраля в Петрозаводске на творческий киновечер под названием «Место встречи изменить нельзя». Вечер пройдет в старинном здании на улице Правды, где прежде располагалось епархиальное управление.

Как говорится в паблике «Православная молодежь Карелии» в социальной сети «ВКонтакте», гостей вечера ждут песни из различных фильмов, веселые задания про отечественный и не только кинематограф и даже «возможность пройти по красной ковровой дорожке». От желающих принять участие требуется только «хорошее настроение, сменная обувь и вкусности к чаю».