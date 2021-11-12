Православные христиане Карелии встретили Рождество

В храмах Карелии состоялись торжественные богослужения в честь Рождества Христова.

В ночь с шестого на седьмое января православные христиане встретили один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии.

В Карелии праздничные мероприятия в честь Рождества прошли в 27 населённых пунктах. В 37 церквях республики состоялись рождественские богослужения, в которых приняли участие более 4 тысяч жителей и гостей Карелии. Такие данные приводит Росгвардия.

Фотограф Илья Тимин запечатлел Рождественскую Литургию в кафедральном соборе Александра Невского в Петрозаводске.