Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

Русская православная церковь 19 января отмечает праздник Крещения Господня, один из 12 главных христианских праздников.

18 января накануне великого праздника Крещения митрополит Петрозаводский и Карельский Константин возглавил службу в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска. Напомним, это христианский праздник, отмечаемый в честь в крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, что знаменует начало его общественного служения и освящение воды.

В России традиционно Крещение сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях. Безопасность на местах традиционно обеспечивают сотрудники МЧС. В Ростовской области для крещенских купаний подготовлено 70 мест, в Волгоградской области — около 50 мест, а в соседнем Санкт-Петербурге 17 безопасных иорданей. В Карелии же в этом году организовано всего 5 официальных мест купания.

Ночью можно было окунуться в двух районах. На пристани Никольского и пристани Свято-Владимирского скитов на Валааме были организованы проруби. А возле Храма святителя Николая в Повенце был установлен бассейн для всех желающих. В Лахденпохском районе на проведение купаний не было подано ни одной заявки. Но государственными инспекторами было организовано дежурство в месте традиционного купания на озере Пайкярви. А в Костомукше местный аквапарк продлил работу до 02:00, чтобы жители города в воде смогли отметить Крещение Господне.

В Беломорске, на острове Кижи, в Олонецком районе возле часовни Важеозерского монастыря крещенские купания пройдут сегодня днем также в присутствии сотрудников МЧС.

Напомним, в Петрозаводске в этом году купаний не было ни ночью, не будет их и днем из-за тонкого льда. Такое решение приняли власти города. Также купания отменены на Греческом острове в Сортавальском округе.

— Мы опасаемся, прежде всего, массовых несанкционированных купаний. Наши сотрудники заблаговременно объезжают водоемы. Потенциально опасные места уже известны, — сообщал накануне старший государственный инспектор по маломерным судам Станислав Печников.

Добавим, что крещенские купания — народная традиция. Она не является церковным обрядом и не предписывается церковным уставом. Придумали её простые люди, которые совершают этот обряд исключительно по собственной инициативе. По мнению представителей Русской православной церкви, повсеместное представление людей об очищении от грехов посредством троекратного погружения в освящённую прорубь-«иордань» является ошибочным. Грех смывается только покаянием.