«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

09:28

Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

08:59

Салон красоты горел в Карелии ночью

08:39

В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

08:21

На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

08:01

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

07:41

Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

07:21

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

07:01

Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

06:41

Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Новый учебник по географии будет дополнен цифровыми технологиями

22:01

Коммунальщики устранили повреждение на сетях на Кукковке

21:31

Коммунальщики сообщили о завершении сварочных работ на Кукковке

19:16

Пескоразбрасыватель полностью выгорел на дороге в Приладожье

19:01

Юный геймер из Костомукши «подарил» мошенникам 306 тысяч рублей матери

18:32

«Проиграли во всем»: «Динамо-Карелия» вновь уступило соперникам по МХЛ

17:46

Лишь местами до -9°С: совсем не крещенский прогноз на 19 января

17:01

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Карелии посчитают зимующих уток

16:32

15 дорогостоящих операций будут доступны россиянам по ОМС

15:27

Коммунальщики меняют поврежденный участок трубы на Кукковке

14:31

Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

14:16

Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

13:46

Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

13:01

Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

12:20

Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища

11:48

Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

11:15

30 россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

10:46

Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

10:02

Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

09:46

Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

09:11

Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

08:31

Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

08:01

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11
Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня
Сегодня 07:01 Общество
Русская православная церковь 19 января отмечает праздник Крещения Господня, один из 12 главных христианских праздников.

фото: © Православие в Карелии / VK

18 января накануне великого праздника Крещения митрополит Петрозаводский и Карельский Константин возглавил службу в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска. Напомним, это христианский праздник, отмечаемый в честь в  крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, что знаменует начало его общественного служения и освящение воды. 

В России традиционно Крещение сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях. Безопасность на местах традиционно обеспечивают сотрудники МЧС. В Ростовской области для крещенских купаний подготовлено 70 мест, в Волгоградской области — около 50 мест, а в соседнем Санкт-Петербурге 17 безопасных иорданей. В Карелии же в этом году организовано всего 5 официальных мест купания.

Ночью можно было окунуться в двух районах. На пристани Никольского и пристани Свято-Владимирского скитов на Валааме были организованы проруби. А возле Храма святителя Николая в Повенце был установлен бассейн для всех желающих. В Лахденпохском районе на проведение купаний не было подано ни одной заявки. Но государственными инспекторами было организовано дежурство в месте традиционного купания на озере Пайкярви. А в Костомукше местный аквапарк продлил работу до 02:00, чтобы жители города в воде смогли отметить Крещение Господне.

В Беломорске, на острове Кижи, в Олонецком районе возле часовни Важеозерского монастыря крещенские купания пройдут сегодня днем также в присутствии сотрудников МЧС.

Напомним, в Петрозаводске в этом году купаний не было ни ночью, не будет их и днем из-за тонкого льда. Такое решение приняли власти города. Также купания отменены на Греческом острове в Сортавальском округе.

— Мы опасаемся, прежде всего, массовых несанкционированных купаний. Наши сотрудники заблаговременно объезжают водоемы. Потенциально опасные места уже известны, — сообщал накануне старший государственный инспектор по маломерным судам Станислав Печников.

Добавим, что крещенские купания — народная традиция. Она не является церковным обрядом и не предписывается церковным уставом. Придумали её простые люди, которые совершают этот обряд исключительно по собственной инициативе. По мнению представителей Русской православной церкви, повсеместное представление людей об очищении от грехов посредством троекратного погружения в освящённую прорубь-«иордань» является ошибочным. Грех смывается только покаянием.

 

