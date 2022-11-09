Православные Карелии за четыре дня собрали почти 900 тысяч рублей для помощи беженцам

В октябре во всех храмах и монастырях Петрозаводской епархии в очередной раз прошел общецерковный денежный сбор для беженцев.

В Петрозаводской епархии собрали еще почти девятьсот тысяч рублей для помощи беженцам. Общецерковный денежный сбор проходил 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях епархии.



Священнослужители и прихожане собрали 868 453 рубля, которые направлены на специальный благотворительный счет Московской патриархии для нуждающихся.



В марте 2022 года Петрозаводская епархия также перечислила в Москву для помощи беженцам более восьмисот тысяч рублей.



На собранные средства закупят продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Отчет опубликуют на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности.



Кроме того, в городах Карелии приходы собирают и доставляют все необходимое в пункт сбора гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям.