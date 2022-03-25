Православные верующие Карелии собрали в кружку на помощь беженцам более 800 тысяч рублей

Собранные деньги перечислены Петрозаводской епархией в Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Кружечный сбор пожертвований на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям Украины проходил в православных храмах и монастырях Карелии по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. Циркулярное письмо управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия было разослано по всем епархиям Русской православной церкви.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской епархии, прихожане карельских храмов собрали более 800 тысяч рублей. 29 марта эти средства были перечислены в Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.