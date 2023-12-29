Праздничное настроение создали в популярнейшем туристическом городе Карелии

Жители и многочисленные гости северного Приладожья могут окунуться в зимнюю сказку.

Карельский город Сортавала в 2023 году выиграл конкурсный отбор среди популярных у туристов территорий и получил более 200 млн рублей на свое благоустройство. О его результатах рассказали в Минэкономразвития Карелии.

В городе преобразилась Ладожская набережная — укреплен берег, вымощены дорожки, установлено декоративное ограждение и освещение, появились беседка и детская площадка, удобная и для ребят с ОВЗ.

Уютнее стало и на площади Кирова, здесь обустроили пешеходные дорожки, создали альпийские горки. Были благоустроены площадь Чкалова, построены парковки у точки прибытия Рускеальского экспресса и парка Ваккосалми. Исторические здания и памятники красиво подсвечены.

«Сортавала — одна из жемчужин Карелии, которая требует достойной оправы. Благодаря популярности города у туристов, комплексному подходу Правительства региона, администрации Сортавальского городского поселения удалось привлечь федеральные средства на преображение города. Он стал более красивым и комфортным для жизни, работы и отдыха», — отметил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.