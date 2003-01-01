Праздничное выступление звонарей пройдёт в Петрозаводске

Горожан приглашают насладиться звучанием церковных колоколов.

В эту субботу, 27 сентября, около 10:30 на территории Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске состоится выступление звонарей, сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Представление начнётся сразу же после литургии и Крестного хода и будет посвящено престольному празднику храма — Воздвижению Честного и Животворящего Креста Господня.

— Участие примут звонари Крестовоздвиженского собора и других храмов г. Петрозаводска, а также выпускники епархиальной школы звонарей «Онего», — рассказали в группе «Православие в Карелии».

Прийти и насладиться звучанием церковных колоколов смогут все желающие горожане.