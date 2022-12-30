Праздничное закрытие Рождественской ярмарки пройдет в центре Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске состоится «Рождественский переполох» — торжественное закрытие ярмарки, посвященной празднику Рождества.

Об этом сообщили в Городском доме культуры, который организовал ярмарку.

На площади Кирова выступят творческие коллективы, для посетителей будут организованы игры и вручение подарков. Пройдут мастер-классы по изготовлению поделок.

Праздник начнется в 16.00.