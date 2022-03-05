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«Праздничные» морозы привели к отключению холодной воды в нескольких домах Петрозаводска

Новости. Происшествия
08:55, 08 Марта 2022
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

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Ударившие в ночь на 8 марта морозы стали причиной отключения холодного водоснабжения в 4 домах Петрозаводска.

Как сообщает ЕДДС, без воды остались дома № 11, 13, 15, 17 на ул. Московская.

«Причина: заморозка временного водопровода на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Водоканал», — говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий будут проведены в течение дня, сроки не называются.

 

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