Праздник, уходящий корнями в глубокую древность: зимнее солнцестояние в этом году выпало на 21 декабря

Самая длинная ночь в году наступит уже сегодня.

Сегодня происходит знаковое астрономическое явление — зимнее солнцестояние, самый короткий день и самая длинная ночь в году. После 22 декабря дни начнут постепенно удлиняться, прибавляя всего несколько минут в сутки, пишет RUNOLA.

Это время издревле отмечалось многими культурами как особое, переломное. В частности, для северных народов это был праздник Йоль (Юль), символизирующий победу света над тьмой, возрождение солнца и надежду на приход весны.

Йоль — это не просто день, а целый период, сопровождавшийся различными ритуалами, обрядами, застольями и весельем. Зажигались огромные костры, символизирующие солнце, украшались дома вечнозелеными растениями, чтобы обеспечить процветание в новом году.

Этот праздник, корнями уходящий в глубокую древность, отражает глубокую связь человека с природой и циклическими изменениями в ней.