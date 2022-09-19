Праздник урожая состоится на главной площади Петрозаводска

Старинный карельский праздник – День Кегри - будет отмечен ярмаркой в центре Петрозаводска.

С пятницы по воскресенье, с 23 по 25 сентября, на площади Кирова в Петрозаводске пройдет праздник урожая — День Кегри. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

«Для предков День Кегри знаменовал окончание старого и начало нового хозяйственного года. Это праздник урожая и завершения сезонных сельскохозяйственных работ», — говорится в сообщении.

Ярмарка будет открыта с 12 до 19 часов. На ней карельские производители представят свои товары. Посетители смогут приобрести овощную, мясную, молочную, рыбную, пчеловодческую, хлебобулочную продукцию.

В субботу с 13 до 15 часов на площади Кирова запланирована праздничная программа, посвященная Дню Кегри. Для гостей выступят творческие коллективы, а семьи смогут поучаствовать в развлекательных интерактивах. Желающих ждёт угощение ухой из форели, приготовленной на открытом огне.



Также в субботу Минсельхоз проведет среди посетителей конкурс «Наш карельский урожай» по трём номинациям: «Картофель-великан», «Свёкла-гигант», «Морковь-чемпион».