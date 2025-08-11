Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами

В День коренных народов Ребольский дом культуры организовал программу, посвященную быту и истории традиционного карельского хутора.

В селе Реболы Муезерского района прошел праздник, посвященный Дню коренных народов мира. Жителей и гостей пригласили на хутор Григорьев-Наволок.

«Гости смогли погрузиться в традиционный быт, ремесла и гостеприимство хутора. Экскурсоводы рассказали об истории этого места, о семьях, которые когда-то жили здесь. Особенный интерес вызвал рассказ об уроженце нашего села, известном поэте и переводчике Николае Лайне, и о местной школе», — рассказала заведующая Ребольским домом культуры Наталья Коляда.

Участники праздника попробовали писать перьевыми ручками, как это делали в старину. А также учились чинить рыболовные сети, прясть шерсть, вязать крючком половички, узнали о секретах карельской вышивки и традициях карельского платка.

На мастер-классе по росписи деревянных кружков-срезов каждый мог создать свой уникальный сувенир. Кроме того, все желающие угостились рыбниками, шаньгами, блинами, пирогами с ягодами, ухой, кашей и киселем. Оценили гости и ароматные чаи из земляники, морошки, зверобоя, смородины и малины.

В сувенирной лавке мастера представили деревянные ложки, свистульки, корзины и другие изделия народных промыслов.

«У детей и взрослых особый восторг вызвали деревянные качели на канате. Мы постарались в этот день возродить дух старинных народных забав. Этот праздник подарил всем тепло настоящей Карелии», — добавила заведующая домом культуры Наталья Коляда.

Завершился праздник карельским хороводом — круугой.