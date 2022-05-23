Празднование Дня города Петрозаводска пройдет под знаком Петра I

В этом году празднование Дня города Петрозаводска будет посвящено 350-летию Петра I.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в День города Петрозаводска на Онежской набережной развернутся тематические площадки, рассказывающие о событиях той эпохи. Выпускники побывают на «Петровском балу».

Много интересных событий организует Карельская государственная филармония. 8 июня, в День республики, здесь исполнят оперу «Великое посольство» на сюжет о путешествии Петра I в Голландию. Покажут премьеру произведения для большого Симфонического оркестра и мужского хора на тему Петровской эпохи, написанного специально для филармонии известным московским композитором Александром Чайковским.

Большому юбилею также посвятят множество мероприятий в сфере науки, образования, книгоиздания.

Торжества в честь 350-летия Петра I пройдут во всех десяти основанных им городах: это Бийск, Липецк, Лодейное Поле, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Петергоф, Петровский, Петрозаводск и Таганрог.