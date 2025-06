Празднование Дня республики и Дня города завершилось концертом

Финальным аккордом праздника стало выступление группы «Кватро», Ольги Кормухиной и Алексея Белова, а также белорусской группы «Дрозды».

Празднование 105-летия Карелии и Дня города, которое впервые прошло в один день завершилось концертом. Жителей города радовали артисты группы «Кватро», Ольга Кормухина и Алексей Белов, а также белорусская группа «Дрозды».



Вопреки опасениям Алексей Белов исполнил три написанные им песни «Парка Горького». Moscow Calling, Bang и Tell me why прозвучали в Петрозаводске. Ольга Кормухина вместе со своими исполнила песни Виктора Цоя «Группа крови» и «Кукушка».

На концерте побывала фотограф «Столицы на Онего» Людмила Корвякова. В основном выступления приезжих артистов дождались люди старшего возраста. Зрители подпевали хором любимым артистам. Смотрите наш фоторепортаж по ссылке.

Как сообщили в МВД Карелии, праздник в честь Дня Петрозаводска и Карелии посетили более 78 тысяч гостей и жителей республики.