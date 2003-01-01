Предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей

Аналитики выяснили, как в Карелии выросли зарплаты в вакансиях для соискателей рабочих, производственных и строительных профессий.
Результаты исследования представил сайт по поиску работу hh.ru. Так, в топ-10 сфер с наибольшими предлагаемыми зарплатами в Карелии вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах административный персонал (+21,6 тыс., до 84,8 тыс.), домашний обслуживающий персонал (+21,6 тыс., до 102 тыс.), автомобильный бизнес (+16,7 тыс., до 97,6 тыс.), транспорт и логистика (+16,4 тыс., до 117,5 тыс.) и наука и образование (+12,3 тыс., до 55,4 тыс.). На этом фоне в сфере производства и сервисного обслуживания доходы выросли на 6,9 тыс., достигнув 90,7 тыс. руб.
Примечательно, что по динамике зарплат рабочие на производстве в Республике Карелия прибавили за год +6,9 тыс. рублей, что сопоставимо с ростом в сфере финансов (+6,6 тыс. рублей). При этом по уровню дохода рабочие на производстве (90,7 тыс.) оставили позади ИТ (61,3 тыс.), продажи (55,3 тыс.), финансы (56 тыс.) и науку и образование (55,4 тыс.), закрепившись в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер региона.
— Аналитика hh.ru показывает, что сегодня соискателям с рабочими специальностями компании предлагают доход, который превышает зарплаты сразу в ряде профессий более чем из 9 сфер местного рынка труда. При этом медианная зарплата рабочих на производстве в Карелии за год выросла почти на 7 тыс. рублей, что выше среднерыночной динамики. Такой тренд на активный рост доходов у рабочих объясняется совокупностью факторов. В первую очередь — острой нехваткой кадров в ключевых секторах экономики. В регионах ощущается дефицит квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроении, строительстве и логистике. Это вынуждает работодателей существенно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Дополнительную роль играют изменения на рынке труда в популярных у соискателей сферах — например, в ИТ и маркетинге, где в последние годы наблюдается перенасыщение начинающими специалистами, что позволяет работодателям предлагать меньшие доходы, чем раньше», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова.
Медианная (средняя) зарплата в вакансиях работодателей Республики Карелия на hh.ru этой осенью достигла 64,5 тыс. рублей — это на 5,7 тыс. больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Напомним, ранее Карелистат сообщил, что средняя зарплата в Карелии превысила 90 тысяч рублей.