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Предлагаемые зарплаты сократились сразу в нескольких сферах экономики Карелии

Новости. Общество
09:52, 14 Марта 2022
фото: © Chris Ratcliffe / Bloomberg

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Работодатели, ищущие сотрудников на свободные вакансии в Карелии, сократили размеры предлагаемой зарплаты в 8 видах деятельности.

Об этом говорят результаты анализа объявлений о вакансиях, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Наиболее значительное сокращение предлагаемых зарплат произошло в сфере транспорта. Работодатели теперь готовы платить на 3,5 тыс. рублей меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

На вакансии в автобизнесе произошло сокращение на 2,8 тыс. рублей, в сфере безопасности — на 1,8 тыс., среди рабочего персонала — на 1,6 тыс.

Кроме того, работодатели захотели меньше платить в административной сфере, в маркетинге, продажах и на производстве.

Вместе с тем, предлагаемая зарплата выросла в 13 видах деятельности. В сфере информационных технологий — более чем на 6 тыс. рублей, на вакансиях для госслужащих — на 4 тыс. рублей   (том числе для военнослужащих и сотрудников полиции). На третьем месте по росту предлагаемой зарплаты — сфера искусства и развлечений (арт-директор, актер, аниматор) — почти на 4 тыс. рублей за месяц.

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