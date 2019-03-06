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Новости. Общество
08:05, 06 Марта 2019
фото: Петросовета

В Заксобрании Карелии обсудили инициативу депутата Анишина о возможности пропускать работу без медсправки

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Инициативу председателя постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию Петрозаводского городского совета Александра Анишина о введении в России "отпуска по болезни" обсудили на рабочей встрече в Заксобрании Карелии.

В совещании приняли участие члены Комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС РК - председатель Алексей Хейфиц и зампредседателя Марина Гуменникова, депутаты Михаил Стоцкий и Галина Гореликова, а также представители аппарата карельского парламента и эксперт по вопросам Финляндии Татьяна Исламаева.

С предложением к депутатам Законодательного собрания Карелии рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы о внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ Александр Анишин выступил в конце января.

"Предлагаемая мной поправка в трудовое законодательство предусматривает установление определенного количества дней, в течение которых работник при легком недомогании получает право по согласованию с руководством остаться дома для излечения без предоставления больничного листа. Подобная идея не нова, на сегодняшний день практика личного заявления о временной нетрудоспособности широко и успешно используется в странах Северной Европы, Германии и Великобритании", – рассказал на встрече депутат Петросовета.

При этом при внедрении "отпуска по болезни" в нашей стране необходимо четко сформулировать механизм реализации и регламентировать права и обязанности всех сторон - как работодателя, так и работника. К примеру, воспользоваться правом на краткосрочный больничный смогут только граждане, которые прошли ежегодную диспансеризацию, вакцинацию, имеют паспорт здоровья и выполняют другие рекомендации докторов.

Александр Анишин считает, что предоставление возможности краткосрочного больничного без предоставления справки от врача избавит работников от необходимости рисковать здоровьем и переносить простуду "на ногах", что в свою очередь способствует сокращению распространения "сезонных" заболеваний среди окружающих. Кроме того, введение изменений в трудовое законодательство или коллективные договоры поспособствует снижению нагрузки на участковых терапевтов и сокращению расходов фонда обязательного соцстрахования или работодателя, а также уменьшит трудозатраты, связанные с администрированием вопросов с выпиской и контролем над оформлением и выплатой денежных средств по больничным листам.

В качестве положительного примера внедрения практики краткосрочного больничного без предоставления медсправки на совещании был рассмотрен опыт соседней Финляндии. Так, по словам эксперта Татьяны Исламаевой, последнее исследование Ассоциации здравоохранения Финляндии показало, что в 2017 году правом личного заявления о нетрудоспособности воспользовалось 75% трудящихся страны. Благодаря этому за год число обращений работников в медицинские заведения с легкими недомоганиями сократилось на 1,3 млн. случаев, а общая экономия финансовых средств учреждений здравоохранения в итоге составила до 40%.

Представители Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания РК отметили, что поступившая инициатива представляет интерес, однако требует дополнительной проработки с учетом российских реалий и проведения широкого научного исследования. По итогам рабочего совещания принято решение после детальной изучения вопроса вынести его на рассмотрение республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием профсоюзов и работодателей Карелии.

Добавим также, что ранее инициативу депутата Александра Анишина поддержали члены постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию Петросовета.

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