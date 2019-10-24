Предложения к проекту федерального бюджета, с которыми выступил Элиссан Шандалович, поддержали в Госдуме

В среду, 23 октября, Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 годы, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Карелии.

Предложения к главному финансовому документу России, с которыми в Совете Федерации выступил Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, были поддержаны депутатами российского парламента.



Так, Элиссан Шандалович, выступая 27 сентября в верхней палате Федерального Собрания, заявил о важности своевременного доведения федеральных средств до регионов с целью выполнения запланированных мероприятий. Также спикер карельского парламента отметил необходимость преодоления разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. К примеру, бюджетная обеспеченность Карелии после выравнивания в 2019 году ниже минимального значения, установленного Правительством России. Для республики это потеря составляет порядка 15 млрд рублей.



После рассмотрения проекта бюджета в первом чтении Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что законодатели вышли на конкретные решения, имеющие не только стратегическое значение, но и отношение к конкретным регионам. В постановлении Государственной Думы отражен перечень регионов, которые ждут помощи и поддержки. Речь идет о Республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайском крае, Курганской области, Псковской области. Вячеслав Володин подчеркнул, что в будущем такая работа по поддержке субъектов страны для преодоления разрыва в их бюджетной обеспеченности станет системной.



Кроме этого, Правительству рекомендовано до 1 декабря 2019 года принять нормативные акты о правилах предоставления и распределения трансфертов бюджетам регионов и до начала года заключить с территориями соглашения о направлении средств из бюджета. Также Правительству России совместно с Комитетом по бюджету и налогам предложено подготовить в Бюджетный кодекс изменения, которые позволят регионам своевременно получить трансферты.



"Очень важно, что Карелия и еще девять регионов получат дополнительную финансовую поддержку для преодоления разрыва в бюджетной обеспеченности, от которой зависят качество здравоохранения, образования, инфраструктуры. Это позволит в полном объеме выполнить все обязательства, нарастить инвестиционную активность, повысить качество жизни в регионе", – сказал Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.



По словам спикера карельского парламента, поддержка предложения о доведении федеральных трансфертов регионам в первом полугодии даст возможность более эффективно расходовать бюджетные средства, заблаговременно начинать работы по реализации социально значимых для республики проектов.



Второе чтение федерального бюджета состоится 19 ноября.