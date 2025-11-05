Предполагаемую квартиру экс-губернатора Карелии продают за 69,9 млн рублей

Элитная пятикомнатная квартира площадью почти 400 квадратных метров, возможно, принадлежащая бывшему главе Карелии Андрею Нелидову, выставлена на продажу в Петрозаводске за 69,9 млн рублей.
Объявление о продаже двухуровневого пентхауса в доме на набережной Варкауса появилось на популярной интернет-площадке. Квартира могла принадледать бывшему главе Карелии Андрею Нелидову, сообщает Фактор. Недвижимость представляет из себя квартиру с панорамными окнами с видом на Онежское озеро, в ней есть сауна, хаммам, два балкона и две террасы.
Сообщается, что Андрей Нелидов приобрел эту квартиру в 2012 году и позже пристроил к ней этаж. В 2023 году, уже будучи осужденным, он заявлял, что недвижимость принадлежит его семье, но не ему лично.
Напомним, Андрей Нелидов, возглавлявший Карелию с 2010 по 2012 год и работавший директором музея-заповедника «Кижи» с 2013 по 2015 год, был осужден в 2018 году за получение взяток на общую сумму 4,6 млн рублей. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Экс-губернатор был освобожден условно-досрочно в марте 2021 года.